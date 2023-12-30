نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد ساسولو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان لمواجهة نظيره فريق ساسولو، مساء غدا السبت، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023.

موعد مباراة ميلان وساسولو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة على ملعب ميلان مساء غدا السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمواجهة ميلان ضد ساسولو

تنقل أحداث مباراة ميلان أمام نظيره فريق ساسولو مساء غدا السبت في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق ساسولو المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.