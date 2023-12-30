نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مواجهة يوفنتوس ضد روما المتوقع في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره فريق روما مساء غدا السبت، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الايطالي



وتقام المباراة التي تقام بين يوفنتوس ضد نظيره فريق روما مساء غدا السبت في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم على ستاد يوفنتوس.

وتنطلق صافرة الحكم لبداية المباراة التي تقام مساء غدا السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يدخل يوفنتوس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: غاتي، بريمر، دانيلو.

خط الوسط: ماكيني، ميريتي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيك.

خط الهجوم: كييزا، فلاهوفيتش.

فيما يدخل روما بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: باتريشيو.

خط الدفاع: مانشيني، يورينتي، نديكا.

خط الوسط: كريستنسن، كريستانتي، باريديس، بوف، زاليفسكي.

خط الهجوم: الشعراوي، لوكاكو.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الايطالي

وتذاع أحداث مباراة يوفنتوس ضد نظيره فريق روما مساء غدا السبت في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، التي تعد الناقل الحصري لمواجهات الدوري الايطالي الممتاز هذا الموسم.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يوفنتوس المواجهة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 40 نقطة، كما يحتل فريق روما المركز السادس برصيد 28 نقطة.