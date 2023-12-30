نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، مساء اليوم، على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول - مانويل أكانجي - ناثان أكي - كايل والكر

خط الوسط: كوفاسيتش – رودري - جون ستونز

خط الهجوم: جاك جيريليتش - جوليان ألفاريز - برناردو سيلفا

ويتواجد فريق ماشستر سيتي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD،