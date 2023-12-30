نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لـ تشيلسي أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق لوتون تاون، مساء اليوم السبت الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "كينلورت رود" مباراة اليوم بين تشيلسي ضد لوتون تاون، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو – أكسيل ديساسي – تياجو سيلفا – ليفي كولويل

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – كونور كالاجار – بالمر

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو – ميخايلو مودريك – سترلينج

حيث يتواجد فريق تشيلسي في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.