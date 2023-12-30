نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره الطائي مساء اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 على ملعب "الأمير عبد العزيز بن مساعد"، وذلك في إطار الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ست مباريات، فيما يحتل فريق الطائي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة إحدى عشرة مباراة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الطائي في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الاتحاد والطائي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الطائي في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الاتحاد ضد الطائي مساء اليوم السبت، عبر قنواتها وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق خالد المديفر.