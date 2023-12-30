نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الطائي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت 30-12-2023 على ملعب "الأمير عبد العزيز بن مساعد" في الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد أمام الطائي في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والطائي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الطائي في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مروان الصحفي، سلطان الفرحان، حسن قادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرازق حمد الله، جواو فيليبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الطائي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD.