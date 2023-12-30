نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات دوري روشن السعودي اليوم 30-12-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام أربع مباريات اليوم السبت 30-12-2023 في دوري روشن السعودي، وتعد أبرز مواجهات اليوم مبارتا الاتحاد ضد الطائي والنصر ضد التعاون، وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري روشن السعودي

الفتح ضد الأخدود – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الطائي ضد الاتحاد – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد الوحدة – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

التعاون ضد النصر – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها.