الرياضة

عمرو الحديدي: وسام أبو علي صورة مصغرة من بغداد بونجاح

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد عمرو الحديدي، نجم النادي السابق أن وسام أبو علي، لاعب سيريوس السويدي المرشح للانتقال إلى الأحمر هو صورة مصغرة من بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري.
وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وسام أبو علي صورة مصغرة من بغداد أبو نجاح".
وأضاف: "هو لاعب فلسطيني الجنسية، وستتم معاملته كلاعب مصري وفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري، وبالتأكيد هو يرغب في الانضمام إلى الأهلي، لأنه سيلعب في كأس العالم للأندية 2025، وغيرها من البطولات".
وأتم عمرو الحديدي تصريحاته قائلًا: "أنتوني موديست فيلم آخر.. كان يجب أن يختار الأهلي الوقت المناسب لعرض صفقته الجديدة، فالأجواء مختلفة بين هنا وأوروبا، الآن حصل على الاستقرار، وبدأ يشعر بالتجانس مع اللاعبين".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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