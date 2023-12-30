انت الأن تتابع خبر أتاتورك .. كلمة السر في إلغاء السوبر التركي بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم إلغاء مباراة كأس السوبر التركي، التي كان مقرر إقامتها على أرضية ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، بين فريقي جالطة سراي وفناربخشة.

صحيفة “الرياضية” السعودية ، كشفت قبل ساعة من مباراة كأس السوبر التركي، بعدم وصول لاعبي الفريقين ووجود مناقشات بين المسؤولين السعوديين والأتراك حول موقف إقامة اللقاء.

بيان الاتحاد التركي حول السوبر

الاتحاد التركي لكرة القدم، أصدر بيان حول واقعة إلغاء مباراة كأس السوبر التركي جاء فيه: “من أجل الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا واتحاد كرة القدم التركي في الخارج، تم تنظيم بطولة كأس السوبر 2023 التي نظمناها مع أنديتنا بطريقة تساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية لكرة القدم التركية وأنديتنا”

“كان من المفترض أن يقام السوبر اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 إلا أنه بسبب بعض المشاكل في التنظيم، ونتيجة لقرارنا المشترك، تم تأجيل المباراة إلى موعد لاحق”.

أتاتورك سبب إلغاء السوبر التركي

كانت تقارير سابقة، قد أشارت أن السلطات في المملكة العربية السعودية، قد رفضت السماح للفريقين بارتداء قمصان مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، للإحماء على أرض الملعب، والاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية وإلغاء الخلافة العثمانية.

الفريقين كان من المفترض أن يذهابا إلى المباراة حاملين لافتات تحتوي على كلمات أتاتورك. ورفض المسؤولون السعوديون ذلك.

كما زعمت تقارير أن السلطات السعودية لم تسمح بغناء النشيد الوطني التركي، ورفع ملصق أتاتورك ولافتة “سلام في الوطن، سلام في العالم”، وارتداء قمصان أتاتورك في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وتستعد المملكة العربية السعودية، لاستضافة السوبر الإيطالي والإسباني في شهر يناير المقبل.