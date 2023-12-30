انت الأن تتابع خبر خطوة تفصل وسام ابو علي عن الانضمام لصفوف الأهلي.. من هو المهاجم الفلسطيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي، على بعد خطوة واحدة من الانضمام لصفوف النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

كانت صحيفة BT الدنماركية، قد أفادت أن الأهلي قد تقدم بعرض لضم وسام ابو علي مهاجم فريق سيريوس السويدي.

وكان المهاجم الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية، قد قال في تصريحان صحفية لصحيفة “Tipsbladet” الدنماركية، أنه الآن في موقف، إذا جاء الشيء الصحيح، يآمل أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

تقارير صادرة عن مصادر من داخل النادي الأهلي أكدت أن مارسيل كولر قد وافق على ضم المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الإعلامي أحمد شوبير، قال أن كولر شدد في اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على موافقته على التعاقد مع وسام ابو علي.

معلومات عن وسام ابو علي

من مواليد الدنمارك في 20 يناير عام 1999، وينحدر من أصول فلسطينية ويمتلك الجنسيتين، لكنه لم يمثل أي من المنتخبين مع الفريق الأول، واكتفى بالظهور مع منتخبات الشباب والناشئين في الدنمارك.

خلال الموسم الحالي، شارك وسام ابو علي في 16 مباراة مع فريق سيريس السويدي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفًا، وتُوج بجائزة لاعب العام في الدورى السويدى.

المهاجم الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية، مرتبط بعقد مع سيريس السويدي يمتد حتى يونيو 2027، وتصل قيمته التسويقية حاليًا إلى 1.5 مليون يورو.

بدأ وسام ابو علي مسيرته الكروية في فرق الناشئين لنادي ألبورج الدنماركي.

خاض المهاجم ذو الأصول الفلسطينية، 3 مباريات مع منتخب الدنمارك تحت 17 عاما، و 4 مباريات تحت 18 عاما، ومباراة وحيدة مع منتخب الدنمارك تحت 19 عاما وسجل فيها هدفا.

سبق أن عانى من مشاكل قلبية غاب على إثرها 201 يوما خلال موسم 2021-2022.