انت الأن تتابع خبر بعد خناقة إمام عاشور مع رضا عبد العال.. تعليق إبراهيم سعيد عليها غير متوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي السابق بالتعليق على تصريحات وخناقة إمام عاشور مع رضا عبد العال لاعب الزمالك، وهي من أكثر الأشياء الذي انتشرت بشكل كبير في الوسط الرياضي وعلى كل جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

تعليق إبراهيم سعيد على خناقة إمام عاشور مع رضا عبد العال

وعلق إبراهيم سعيد خلال العديد من التصريحات التلفزيونية على خناقة إمام عاشور مع رضا عبد العال، قائلاً “طبيعي يكون هناك انتقادات من النجوم السابقين للاعبين؛ بسبب الأداء، لكن على اللاعب أن يرد على المنتقدين في الملعب؛ لأن الجميع سوف يتحدث، والجميع سيقول رأيه، وأنا أيضا أفعل ذلك”.

واستكمل سعيد قائلاً “أقول لـ رضا عبد العال لا تحزن على تصريحات إمام عاشور، وطبيعي أن اللاعب يرد على هجوم عليه لأنك طالما انتقدته؛ سيرد، العالم تطور حالياً وأصبحت هناك منصات عديدة ومنابر عديدة للرد، وطبيعي ان الجميع يرد، وأنا شخصيا لو انتقدت أي لاعب ورد عليا؛ لن أحزن أو أزعل، لأن حقه يرد”.

هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

وانتشر هجوم إمام عاشور العنيف بعد المباراة النهائية في نهائي كأس السوبر المصري على رضا عبد العال في كل مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً “منظومة الأهلي تمنعني أرد علي واحد مسمي نفسه الهجاص”، وهي من أبرز الأشياء الذي جعلت الجميع يتابعون ما يحدث بينهم بشكل مستمر.

وجاء رد رضا عبد العال على إمام عاشور بشكل مفاجئ للجميع، وقال “أنت لاعب وشك نحس، الأهلي والفريق خسر بطولتين بعد ما انتقلت ليهم”، وتعتبر من أكثر التعليقات التي أثارت اهتمام الكثيرين بشكل مستمر لأنها من الأشياء التي جعلت الكثيرين يبحثون عن كل التطورات.