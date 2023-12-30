جدول مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري يشتعل

انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري يشتع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم جدول مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 وجميع القنوات الناقلة لها على كل الشاشات بشكل مستمر، وهو ملئ بالكثير من اللقاءات المميزة التي تكون بكل بلدان العالم والمباريات الخاصة بالقمة في أوروبا وكل أنحاء العالم العربي، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد أن يتابعها كل المشاهدين.

مباريات اليوم

وتبث مباريات اليوم السبت أمام كل المشاهدين الذين يريدون متابعتها طوال اليوم، ومن أهمها الدوري القوى في كافة أنحاء العالم والذي يشهد الكثير من المباريات الكبرى ومن أهمها تشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وداخل أسكوتلندا توجد مباراة ديربي منتظرة بين كلاً من سيلتيك ورينجرز، وأما عن إيطاليا فتبث لقاء مميز بين روما ويوفنتوس.

جدول مباريات اليوم

وأما عن جدول مباريات اليوم السبت فيكون فيها الدوري المصري والتونسي وداخل دوري روشن الأقوى عربياً، وهي الأكثر متابعة جماهيرية ويقابل الاتحاد فريق الطائي ويجتمع الشباب بالوحدة وفي النهاية والمساء تقابل النصر والتعاون، ومن أهم المباريات تأتي كما يلي:

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

لوتون تاون x تشيلسي – 03:30 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 1.

أستون فيلا x بيرنلي – 6:00 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 2.

مانشستر سيتي x شيفيلد يونايتد – 06:00 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 1.

نونتينغهام فورست x مانشستر يونايتد – 08:30 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ميلان x ساسولو – 08:00 بتوقيت السعودية – AD SPORTS Premium 1.

يوفنتوس x روما – 10:45 بتوقيت السعودية – AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في الدوري الاسكتلندي

سيلتك x غلاسكو رينجرز – 03:30 بتوقيت السعودية – Starzplay.

مباريات اليوم في الدوري المصري

البنك الأهلي x المقاولون العرب – 05:00 بتوقيت السعودية – OnTime Sports1.

طلائع الجيش x زد – 08:00 بتوقيت السعودية – OnTime Sports1.

انبي x بلدية المحلة – 08:00 بتوقيت السعودية – OnTime Sports2.

مباريات اليوم في الدوري التونسي

النجم الساحلي x الملعب التونسي – 05:00 بتوقيت السعودية – tunisiatv.

الاتحاد المنستيري x الترجي الرياضي – 05:00 بتوقيت السعودية – tunisiatv.

النادي الإفريقي x مستقبل سليمان – 07:30 بتوقيت السعودية – tunisiatv.

مباريات اليوم في دوري روشن

الفتح x الأخدود – 06:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.

الطائي x الاتحاد – 06:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.

الشباب x الوحدة – 09:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.

التعاون x النصر – 09:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.