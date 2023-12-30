نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي يصبح حرا بعد انتهاء تعاقده مع ناديه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبح المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا حرًا، بداية من اليوم الثلاثون من ديسمبر، وذلك بعد إعلان نادي تشونبوك الكوري انتهاء فترة عقده مع اللاعب.

وكان سوزا قريبًا من الإنتقال إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن فشل الإنتقال بسبب المبلغ الضخم الذي طلبه النادي الكوري من أجل رحيل اللاعب.

وصرح اللاعب في وقت لاحق عن انتقاله للأهلي قائلًا:" بالفعل هناك عرض جيد وصل، لكن النادي أخبرني بأن الانتقال ليس ممكنا".

واضاف:" شعرت بالأسف، لكن لدي عقد مع تشونبوك، فعليا وافقت على هذا الجزء، لكن عقدي ممتد لديسمبر وسأكون بعدها لاعبًا حرًا".

وأتم:" لذلك عليّ أن أنتظر، وأرى إذا جاء لي عرضًا آخر بشروط جيدة".

وشارك صاحب ال29 عام هذا الموسم مع فريق تشونبوك في 32 مباراة، سجل خلالهما 11 هدفًا.