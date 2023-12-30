نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2023..أحمد حسام طه المساعد المونديالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقترب عام 2023، من أيامه الأخيرة، ليكون جمهور كرة القدم على موعد مع عام جديد ببطولات وأحلام جديدة.

وخلال العام الحالي بزع العديد من النجوم في الساحة المستديرة، بين لاعبين الأندية ومنظومة الحكام أبرزهم الحكم أحمد حسام طه.

أحمد حسام بات أشهر الحكام

المساعدين، والذين قدموا العديد من المشاركات المميزة خلال العام الحالي، ومثل منظومة التحكيم المصرية بشكل ممتاز في العالم الحالي.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ابرز مشاركات أحمد حسام طه خلال العام الحالي:

مباراة القمة

الحكم المساعد ظهر في مباراة القمة، وذلك في تقنية الفيديو بجانب الحكم أحمد الغندور، وتواجد أيضا في مباريات عديدة طرفها القطبين لينال على إثرها الثقة والإشادة.

في الدوري التونسي

استطاع احمد حسام طه التواجد عدة مرات في مباريات الدوري التونسي الموسم الماضي، وتحديدا التواجد في مباريات القمة.

البطولة العربية

وظهر الحكم المساعد في البطولة العربية، ليكون ضمن طاقم الافتتاح في البطولة، وقدم مشاركة مميزة.

بطولات قارية

وتواجد المساعد المخضرم في البطولات القارية المختلفة، إضافة لتواجده في تصفيات امم افريقيا، وتصفيات المونديال.

مونديال العالم للشباب

وتواجد احمد حسام طه في مونديال العالم للشباب تحت. 17 عشر عاما، ممثل مصر الوحيد في البطولة.