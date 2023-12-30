نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنبي أمام بلدية المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود الدوري المصري من جديد، وذلك في افتتاحية الجولة الحادي عشر من عمر المسابقة، والتي تجمع 3 مواجهات.

ويستعد بلدية المحلة الذي يحل ضيفا ثقيلا على حساب إنبي في الدوري، في مباراة قوية ومرتقبة.

إنبي صاحب الدار يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، جمعهم من عشرة مباريات، حقق الانتصار في 5 مباريات، تعادل في مباراة وحيدة، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

أما بلدية المحلة فيحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، تفوق في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباراتين.

موعد مباراة انبي وبلدية المحلة في دوري النيل

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل إستاد بتروسبورت معقل نادي انبي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

طاقم تحكيم مباراة إنبي وبلدية المحلة في الدوري.

أسندت قيادة المباراة الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه كلا من سيد نافع مساعد أول، عماد العقاد مساعد ثان، مبروك نبيل حكم رابع.

بينما على تقنية الفيديو يتواجد كلا من مصطفى الشهدي ويعاونه أحمد حامد فهيم.

القنوات الناقلة لمباراة انبي وبلدية المحلة في الدوري المصري

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي للمسابقة.