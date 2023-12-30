نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش أمام نادي زد في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود الدوري المصري من جديد، وذلك في افتتاحية الجولة الحادي عشر من عمر المسابقة، والتي تجمع 3 مواجهات.

ويحل نادي زد ضيفا ثقيلا على حساب طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الحادي عشر.

زد يدخل المباراة على الصدراة برصيد 19 نقطة، من أصل 9 مباريات، فاز في خمسة منها وتعادل في 4 ولم يتلقى اي هزيمة.

بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز التاسع، برصيد 14 نقطة، من عشرة مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

موعد مباراة طلائع الجيش وزد في دوري النيل

تقام مباراة طلائع الجيش وزد، مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد جهاز الرياضة العسكري معقل طلائع الجيش المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وزد في الدوري

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي للمسابقة.