نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاصمة الإدارة تستضيف معسكر منتخب مصر في يناير استعدادًا لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد غرابة مدير المنتخب الوطني الأول استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب في الفترة من 2 إلى 9 يناير والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

وأضاف غرابة أن مباراة تنزانيا الودية ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم ٧.

يعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة منتخب مصر النهائية اليوم استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يسعى روي فيتوريا تجهيز جميع اللاعبين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية القادمة في كوت ديفوار 2024.

وتتجه بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير القادم استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب.

