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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. الإعلاميين يصطدم ببشتيل والصيد يواجه أورانج في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث

تستكمل اليوم السبت في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

وكان فريق حدائق الاهرام حقق فوزا كبيرا على فريق اسمنت حلوان بتسعة أهداف نظيفه.

مباريات اليوم



1- منشية ناصر مع دياموند



على ملعب نادي المنشية يلتقي فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 28 نقطة مع فريق منشية ناصر صاحب المركز الثامن بقيادة مصطفى فتحي المصرى برصيد 14 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق دياموند على فريق الصيد بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق منشية ناصر مع فريق المعادي واليخت بهدف لمثله.



2- بشتيل مع الإعلاميين



على ملعب نادي بشتيل يصطدم فريق بشتيل صاحب المركز الرابع بقيادة جمال حواش برصيد 26 نقطة مع فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر رأشد برصيد 27 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بشتيل على فريق اطفيح بهدف دون رد بينما حقق فريق الإعلاميين فوزًا كبيرًا على فريق كاسكاد بخماسية مقابل هدف.



3- الصيد مع اورانج



على ملعب نادي الصيد يواجه فريق الصيد صاحب المركز الخامس بقيادة طارق حسن برصيد 22 نقطة فريق اورانج صاحب المركز الثالث بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 27 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز أورانج على فريق حلوان العام بهدف دون رد بينما تلقي فريق الصيد الهزيمة من فريق دياموند بهدفين نظيفين.

4- ابو النمرس مع اطفيح

على ملعب ابو النمرس يلتقي فريق

ابو النمرس صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عماد قاسم برصيد 11 نقطة مع فريق اطفيح صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عبد الفضيل الوكيل بنفس الرصيد.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة ثقيلة لفريق ابو النمرس برباعية نظيفة من فريق حدائق الاهرام بينما انهزم فريق اطفيح من فريق بشتيل بهدف دون رد.

5- كاسكادا مع المعادي

يشهد ملعب نادي طلعت حرب لقاء صعب بين فريق كاسكادا صاحب المركز العاشر بقيادة فنية جديدة لعماد درباله برصيد 12 نقطة مع فريق المعادي صاحب المركز السادس بقيادة احمد الجداوى برصيد 16 نقطة.

6- حلوان العام مع صول

على ملعب نادي 63 الحربي يلعب فريق حلوان العام صاحب المركز السابع بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 15 نقطة مع فريق صول صاحب المركز الثاني عشر بقيادة احمد الضظوى برصيد 11 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق صول على فريق اسمنت حلوان بثلاثية مقابل هدف بينما تلقي فريق حلوان العام الهزيمة من فريق اورانج بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الخامسة

1-دياموند 28 نقطة

2-الأعلاميين27نقطة

3- اورانج 27 نقطة

4-بشتيل 26 نقطة

5-الصيد 22 نقطة

6- حدائق الاهرام 16 نقطة

7- المعادي 16 نقطة

8- حلوان العام 15 نقطة

9-منشية ناصر 14 نقطة

10-كاسكادا 12 نقطة

11- اطفيح 11 نقطة

12- صول 11 نقطة

13 - ابو النمرس نقاط

14-اسمنت حلوان دون نقاطض