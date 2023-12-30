بعثة منتخب تنزانيا تصل إلى القاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة مصر وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - تصل بعثة منتخب تنزانيا إلي القاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة مصر وديًا يوم 7 يناير القادم في القاهرة.

يسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

تتجه بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير القادم استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024

تنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 على قنوات bein sport max المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

