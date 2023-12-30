نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البنك الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الدوري المصري من جديد، وذلك في افتتاحية الجولة الحادي عشر من عمر المسابقة، والتي تجمع 3 مواجهات.



ويحل المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على حساب البنك الأهلي.



ويحتل المقاولون العرب، المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، من أصل 9 مباريات، برصيد 7 نقاط جمعهم من فوز وحيد وتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مثلهم.



بينما يحتل البنك الاهلي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين، ولم يحقق التعادل، وتلقى ثمان هزائم.



موعد مباراة البنك الاهلي والمقاولون العرب



وتقام مباراة الفريقين في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ويستقبل استاد السلام المباراة المرتقبة بين الفريقين والتي تأتي تحت شعار الفوز من أجل تحسين المراكز.



القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب في الدوري



وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

