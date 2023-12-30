نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني تفاصيل فقرات المران للاعبين، وتوضيح بعض الجمل الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم ال

فريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

يخوض نادي الزمالك دورتين وديتين في الإمارات استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في معسكر الامارات

تنقل مباريات الزمالك في معسكر الإمارات على قنوات أبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات الزمالك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

