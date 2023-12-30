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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نجم أتلتيك بلباو إيناكي ويليامز لخوض أول بطولة له في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب غانا.

لعب المهاجم، الذي لعب للمنتخب الإسباني من قبل، مع غانا خلال كأس العالم 2022، والتي خرجت من دور المجموعات.

ولد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في بلباو لأبوين غانيين وكان لاعبًا منتظمًا في بلباو في السنوات القليلة الماضية، وتأمل غانا أن يساعدهم على إنهاء انتظارهم الذي دام 41 عامًا للحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.

أخبر ويليامز صحيفة " الغارديان " مؤخرًا أن عائلته عبرت الصحراء الكبرى دون طعام أو ماء. لقد كان سعيدًا بظهوره لأول مرة في النجوم السوداء.

وقال ويليامز لبي بي سي سبورت: "إنه شعور خاص للغاية أن ألعب مباراتي الأولى مع زملائي الجدد في منتخب بلادي".

إيناكي ويليامز يتحدث عن ظهوره الأول في كأس الأمم الأفريقية

وأضاف "لقد كنت سعيدًا للغاية بالقدوم وتقديم بعض المساهمات، ولا أستطيع أن أشكر الجهاز الفني والفريق بما فيه الكفاية على كل المساعدة، ويستمر العمل الشاق من أجل كأس العالم وآمل أن أستمتع بهذه الفرصة".

ومن المرجح أن يقود ويليامز الخط إلى جانب نجم وست هام محمد قدوس.

وتحدث مهاجم بلباو، مؤخرًا عن مشاركته الأولى في كأس الأمم الأفريقية.

وقال "هذا يعني الكثير. إنه وعد على مستوى الأسرة. إنه شيء جميل بالنسبة لي، لقد توفي جدي الصيف الماضي وأعلم أنه سيكون سعيدًا للغاية إذا تمكن من اللعب في كأس إفريقيا."

وتقع غانا في المجموعة الثانية إلى جانب موزمبيق والرأس الأخضر ومصر. على الرغم من كونها واحدة من أكبر دول كرة القدم في القارة، إلا أن غانا لم تحقق أداءً جيدًا في كأس الأمم الأفريقية.

