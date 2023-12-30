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أحمد جودة - القاهرة - توجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلاده في الساعات الأولى من صباح اليوم، لقضاء إجازة هناك تستمر قرابة العشرة أيام.

ويأتي سفر كولر إلى سويسرا، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 10 أيام، خلال توقف المنافسات المحلية والقارية بسبب بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

كولر يطير إلى سويسرا لمدة 10 أيام

وكان المدير الفني، عقد اجتماعه أمس مع مسئولو النادي الأهلي لمناقشة عدة تفاصيل وأمور فنية خاصة بالفريق، حيث تأجل سفر المدير الفني بسببه من الإمارات.

وعقد مسئولو الأهلى اجتماعًا أمس مع مارسيل كولر في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ‏وعضوية زكريا ناصف، وفى وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وخلال ‏اللقاء ناقش المجلس مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.

