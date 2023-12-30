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أحمد جودة - القاهرة - فاجئ مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب تحقيق برونزية كأس العالم للأندية وبطولة السوبر المصري.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي، صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد حصد بطولة السوبر المصري، بجانب التتويج الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي يفاجئ لاعبيه بعد برونزية المونديال وبطولة السوبر

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة في الظهور للمرة التاسعة بمونديال الأندية بجانب التتويج بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، خاصةً بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، بجانب 250 ألف دولار قيمة التتويج بالسوبر.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 10 أيام عقب العودة من الإمارات، مع توقف المسابقات المحلية بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

