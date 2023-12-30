نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أليو سيسيه يدافع عن استدعاء الثلاثي المصاب لقائمة السنغال في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أيد أليو سيسيه قراره بإدراج ثلاثة لاعبين مصابين في تشكيلته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج الشهر المقبل.

أعلن قائد أسود التيرانجا السابق عن تشكيلته المكونة من 27 لاعبًا للبطولة يوم الجمعة، بما في ذلك النجوم المقيمون في السعودية ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي.

ويسافر حامل اللقب إلى ساحل العاج على أمل الاحتفاظ باللقب الذي فاز به لأول مرة في الكاميرون العام الماضي.

ومع ذلك، فإن استعداداتهم تعرقلت بسبب إصابات اللاعبين الأساسيين.

أليو سيسيه يدافع عن استدعاء الثلاثي المصاب لقائمة السنغال في أمم إفريقيا

تعرض لاعبا إيفرتون إدريسا جاي وبولاي ديا لكدمات في مباراتيهما بالدوري مع إيفرتون وساليرنيتانا على التوالي، كما تم استبعاد ضياء لمدة تصل إلى خمسة أسابيع بينما عودة جاي غير واضحة.

في هذه الأثناء، لم يتعافى نامباليس ميندي بعد من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة دوري أبطال أوروبا بين آر سي لينس وإشبيلية.

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن تشكيلته: "بالنسبة لبولاي، إذا ضمته فهذا لأنني متأكد من أنه سيكون جاهزًا للمباراة الأولى ضد جامبيا، لا أشعر بالقلق".

وأضاف "لدي أيضًا أمل وأنا متفائل بشأن جانا جاي. سيتمكن جانا من العودة قبل مباراتنا الأولى ضد غامبيا في 15 يناير، وقد بدأ نامباليز السباق بالفعل أيضًا، ويمكنه العودة، ليس لدي أي شك ".

وتابع:" أما سابالي، فقد استأنف السباق أيضًا، هؤلاء اللاعبون أعطوني كلمتهم وأنا أثق بهم. لم يكذبوا علي أبدًا".

وأوقعت القرعة السنغال في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون الفائزة باللقب خمس مرات وغامبيا وغينيا.

