نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يفاجئ لاعبيه بعد برونزية المونديال وبطولة السوبر ومعتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 30-12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

الأهلي يفاجئ لاعبيه بعد برونزية المونديال وبطولة السوبر

فاجئ مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب تحقيق برونزية كأس العالم للأندية وبطولة السوبر المصري.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي، صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد حصد بطولة السوبر المصري، بجانب التتويج الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة في الظهور للمرة التاسعة بمونديال الأندية بجانب التتويج بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني تفاصيل فقرات المران للاعبين، وتوضيح بعض الجمل الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم ال

إيناكي ويليامز يتحدث عن ظهوره الأول في كأس الأمم الأفريقية

يستعد نجم أتلتيك بلباو إيناكي ويليامز لخوض أول بطولة له في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب غانا.

لعب المهاجم، الذي لعب للمنتخب الإسباني من قبل، مع غانا خلال كأس العالم 2022، والتي خرجت من دور المجموعات.

ولد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في بلباو لأبوين غانيين وكان لاعبًا منتظمًا في بلباو في السنوات القليلة الماضية، وتأمل غانا أن يساعدهم على إنهاء انتظارهم الذي دام 41 عامًا للحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.