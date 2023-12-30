نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: أنشيلوتي مدريدي حتى 2026.. ماركا: الريال يلاحق مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 30-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

آس

أنشيلوتي 2026.. ريال مدريد يُجدد عقد المدرب الإيطالي حتى 30 يونيو 2026.

النادي يكافئ عمله الجيد مع اللاعبين الشباب والنجوم الكبار، كارليتو، المدرب الأكثر تحقيقًا للقب دوري أبطال أوروبا، سيسعى لمعادلة ألقاب ميجيل مونيوز الـ14.

ماركا

الميستر مُستمر باللون الأبيض.. فلورنتينو يغير سياسته ويعتبر أن الإيطالي هو المدرب المثالي.

ريال مدريد يُلاحق مبابي.. سيتم إجراء محادثات الأسبوع المقبل وسيفكرون في التوقيع معه الآن إذا كانت هناك رغبة لديه.

ميرور

بيب يحذر لاعبي سيتي من مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرقة جريليش.. جوارديولا يخبر لاعبيه بضرورة تفادي إظهار الثروة.

ديلي ميل

بيب "ابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي"، مدرب سيتي يحذر النجوم بعد رعب سرقة جريليش.

مويس سيحصل على عقد جديد بعد الصعود إلى المراكز الستة الأولى.