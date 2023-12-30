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أحمد جودة - القاهرة - قرر المنتخب الغاني إقامة معسكره في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، والسبب يرجع إلى أن الجهاز الفني أراد بيئة هادئة للفريق، وفقا لمدير الاتصالات بالاتحاد الغاني لكرة القدم هنري أسانتي تووم.

استقرت غانا في البداية على إقامة معسكر في جنوب إفريقيا قبل أن يتراجع الاتحاد الغاني لكرة القدم عن هذا القرار حيث يستعد الفريق الآن لإقامة معسكر في كوماسي قبل كأس الأمم الأفريقية 2023.

وفي حديثه لبرنامج " جيم بلان " قال أسانتي تووم إن التخييم في غانا سيكون دائمًا صعبًا بسبب الدمار.

هنري أسانتي تووم: من المستحيل التدرب خلف الأبواب المغلقة في غانا

وقال: "كريس هيوتون يقرر دائمًا التدرب خلف أبواب مغلقة وكان من المستحيل دائمًا التدرب خلف أبواب مغلقة في غانا".

وأضاف:" منذ يوم الأحد فقط، تم تأجيل مباراة أشانتي وكوتوكو آر تي يو من الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة السادسة مساءً نظرًا لوجود ثلاث جنازات مختلفة في ملعب بابا يارا في يوم المباراة، وكتب كوتوكو إلى الاتحاد لطلب تغيير موعد انطلاق المباراة ".

وتابع "هذا هو الاعتبار الرئيسي وهو أحد المشاكل الرئيسية التي واجهناها منذ انتقالنا من كيب كوست إلى كوماسي للعب مبارياتنا على أرضنا ".

وأشار "بهذه النقاط التي ذكرتها، تم استبعاد غانا تماما."

وأوقعت القرعة النجوم السوداء في المجموعة الثانية إلى جانب مصر والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتفتتح غانا مشوارها بمواجهة الرأس الأخضر يوم الأحد 14 يناير، قبل أن تواجه مصر حاملة الرقم القياسي يوم 18 يناير وتلعب مع موزمبيق يوم 22 يناير في المباراة الأخيرة بالمجموعة.

