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أحمد جودة - القاهرة - أصبح أديمولا لوكمان على أعتاب الانضمام إلى تشكيلة خوسيه بيسيرو المكونة من 27 لاعبًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وقد يؤثر ذلك على أتالانتا بشدة

وأعرب جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا عن قلقه بشأن الرحيل المحتمل لأديمولا لوكمان للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023 مع نيجيريا في يناير.

وكان لوكمان استثنائيًا مع أتالانتا هذا الموسم، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق برصيد ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي، وقد لعب المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا في جميع مباريات أتالانتا الـ17 في الدوري الإيطالي.

جاسبريني يعبر عن قلقه بعد مشاركات لوكمان في كأس الأمم الأفريقية

وبالتالي، فإن تألقه أكسبه مكانًا في قائمة المدرب بيسيرو المؤقتة المكونة من 40 لاعبًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج في يناير المقبل.

يفتتح معسكر نيجيريا في الأول من يناير، وسيعلن بيسيرو عن قائمته النهائية المكونة من 27 لاعبًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد ذلك.

يعد لوكمان أحد أفضل المرشحين للقائمة النهائية، باستثناء أي إصابة أو خدع في اللحظة الأخيرة.

كان لوكمان أفضل لاعب في أتالانتا، ولم يكن مدرب أتالانتا جاسبريني متحمسًا بشكل خاص بشأن رحيله المحتمل، ومع ذلك، فهو واثق من أن النادي سيتأقلم بدونه.

وقال جاسبريني في تصريحاته لموقع " توتو ميركاتو " الإيطالي: "يقلقني أن يغادر لوكمان للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، نعم، سواء بسبب الأرقام أو جودة المباريات التي لعبها".

وأضاف: "من الواضح أننا نفقد عنصرًا مهمًا في الهجوم، لكن لدينا عدد معين من اللاعبين لنتمكن من تعويض ذلك".

بسبب كأس الأمم الأفريقية، قد يغيب لوكمان عن مباريات أتالانتا ضد ساسولو، روما، فروزينوني، وأودينيزي، لكن جاسبريني يأمل أن يحافظ جيانلوكا على لياقته البدنية ويعود إلى مستواه في الأسابيع المقبلة.

