فيتوريا يكشف سبب استدعاء أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة المنتخب بأمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سبب استدعاء أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك، إلى قائمة كأس الأمم الإفريقية رغم استبعادهم من المباريات الأخيرة.

وأكد فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا، أنه فكر في هذا الأمر كثيرًا، خاصةً أنهم لا يشاركوا منذ فترة كبيرة، ولكن لديه إعجاب بقدرات الثنائي.

وتابع المدير الفني: "أنا معجب بالمستوى الفني الذي يظهر به أحمد فتوح تحديدًا، وأنا متأكد أنني سوف أكسب رهاني عليه، وإذا احتاجته في أي مباراة سوف يقدم مردود طيب".

وأضاف: "أثق في محمد صبحي حارس المرمى، جدًا وإذا شارك أساسي في المباراة المقبلة لن أكون قلقًا، أراه مستقبل حراسة المرمى في مصر وهذه وجهة نظري".

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني قائمة منتخب مصر، والتي ستخوض معسكر مغلق في القاهرة يوم 2 يناير المقبل ويتخلله مباراة ودية قبل السفر إلى البطولة.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، عمر كمال، حمد هاني، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية.

أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

ويستعد الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

