نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا للجماهير المصرية: لا أعد أي شخص بتحقيق لقب أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، سوف تكون صعبة على جميع المنتخبات المشاركة.

وتابع فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا: "الاختيارات الخاصة بالقائمة جات حسب طريقة اللعب وما يتناسب معها، وأرى أن اختياراتي هي وجهة نظري لما أراه في الصالح".

وأضاف المدير الفني: "نذهب إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية ونهدف لظهور مميز يليق باسم منتخب مصر، ولكن في النهاية أنا لا أعد أي شخص بتحقيق اللقب".

فيتوريا للجماهير المصرية: لا أعد أي شخص بتحقيق لقب أمم إفريقيا

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني قائمة منتخب مصر، والتي ستخوض معسكر مغلق في القاهرة يوم 2 يناير المقبل ويتخلله مباراة ودية قبل السفر إلى البطولة.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، عمر كمال، حمد هاني، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية.

أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

ويستعد الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.