نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يكشف سبب استبعاد محمد شريف وضم أحمد سامي لقائمة المنتخب بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سبب استبعاد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي من القائمة وضم أحمد سامي مدافع بيراميدز رغم تراجع نتائج فريقه.

وأكد فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المقام للإعلان عن قائمة منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، أن استبعاد محمد شريف جاء بسبب قناعته الشخصية.

وتابع المدير الفني: "أثق في قدرات أحمد سامي تمامًا، وهو يذكرني بالساعة السويسرية في الدقة، ولديه ما يؤهله للتواجد في دفاعات المنتخب خلال البطولة".

وأضاف المدرب البرتغالي: "نذهب إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية ونهدف لظهور مميز يليق باسم منتخب مصر، ولكن في النهاية أنا لا أعد أي شخص بتحقيق اللقب".

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني قائمة منتخب مصر، والتي ستخوض معسكر مغلق في القاهرة يوم 2 يناير المقبل ويتخلله مباراة ودية قبل السفر إلى البطولة.

وضمت القائمة كل من:



محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، عمر كمال، حمد هاني، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية.

أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

ويستعد الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

