نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر استبعاد ياسر إبراهيم وحسين الشحات من قائمة المنتخب بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استبعاد ياسر إبراهيم وحسين الشحات، من قائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا، أن حسين الشحات مازال تحت الفحص الطبي، وأن الوقت ليس في صالحه وكان لا بد من إعلان القائمة في هذا التوقيت.

وأضاف فيتوريا: "المركز الذي يشغله حسين الشحات، لدينا به عدد وفير من اللاعبين ومتاحين لدينا، قبل انطلاق البطولة ولدينا ثقة في جميع الاختيارات".

وعن استبعاد ياسر إبراهيم قال: "لدينا وفرة فى مركز المدافعين، ومن بينهم لاعبان يتخطى طولهما 190 سم، ولدينا ثنائى صغير السن مثل أسامة جلال، كما أن أحمد سامى يسير مثل الساعة السويسرية ويؤدى كل المطلوب منه باحترافية شديدة".

واختتم المدير الفني للمنتخب الوطني: "اختياراتي فى خط الدفاع تناسب طريقة تفكيرى، وكل اللاعبين الذين اخترتهم مثل الساعة السويسرية".

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني قائمة منتخب مصر، والتي ستخوض معسكر مغلق في القاهرة يوم 2 يناير المقبل ويتخلله مباراة ودية قبل السفر إلى البطولة.

وضمت القائمة كل من:



محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، عمر كمال، حمد هاني، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية.

أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

ويستعد الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

