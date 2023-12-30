نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع في أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، حيث أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة.

وتستضيف العاصمة الإدارية معسكر المنتخب، وذلك للمشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، ويدخل المنتخب المصري معسكرًا مغلقًا في الفترة من 2 إلى 9 يناير المُقبل.

ويأتي منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة كلا من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وشهدت قائمة منتخب الفراعنة المشاركة في كأس أمم إفريقيا، استبعاد حسين الشحات ومحمد عواد ورمضان صبحي ومحمد شريف وطارق حامد.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالمنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية – محمد النني – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.

