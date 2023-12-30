نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة شيفيلد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة شيفيلد مساء اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.



ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد عن تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة شيفيلد

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكانجي، جفارديول، آكي، ووكر.

خط الوسط: رودي، كوفاسيتش، سيلفا، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، جريليش.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد

وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.