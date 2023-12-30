نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز المستبعدين من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث يخوض أول مباراة له ضد موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتقام المواجهة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة، حيث شهدت القائمة استبعاد العديد من اللاعبين.

وتستضيف العاصمة الإدارية معسكر المنتخب، وذلك للمشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، ويدخل المنتخب المصري معسكرًا مغلقًا في الفترة من 2 إلى 9 يناير المُقبل.

ويأتي منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة كلا من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وشهدت قائمة منتخب الفراعنة المشاركة في كأس أمم إفريقيا، استبعاد كلا من:

1- حسين الشحات لاعب الأهلي

2- محمد شريف لاعب الخليج السعودي

3- نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

4- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

5- ياسر إبراهيم لاعب الأهلي.

6- رمضان صبحي لاعب بيراميدز

7- محمد بسام لاعب سيراميكا كليوباترا.

8- سام مرسى لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي

9- مهند لاشين لاعب بيراميدز.

10 - محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي.

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - مصطفى فتحي - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حسن كوكا.