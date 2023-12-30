مدرب الأهلي يتلقى عرضًا للتدريب بالدوري التشادي

أحمد جودة - القاهرة - مدرب الأهلي يتلقى عرضاً للتدريب بالدوري التشادي

تلقي عبدالله الزيات لاعب ومدرب الأهلي المصري السابق والمدرب الحالي لنادي الثقبة السعودي عرضآ لتدريب فريق Foullah بطل الدوري التشادي عن طريق وكيل المدربين التشادي إبراهيم طاهر.

جدير بالذكر بأن نادي فولا هو نادي كرة قدم من دولة التشاد ومقره في نجامينا . كان لديهم عدد قليل من لاعبي المنتخب التشادي، مثل مبايا برايس ، ماساما أسيلمو ، فرديناند جاسينا وحسن حسين،وقد فاز بالدوري التشادي الممتاز أعوام 2011، 2013، 2014،وكأس تشاد عام 2014، وكأس الدوري الفرنسي في نجامينا عام2010، ولم يفز بكأس السوبر التشادي،

حيث تدرج الزيات فى التدريب في قطاع البراعم والناشئين بالنادي الأهلي، ويلقي الزيات إشادة الجميع داخل اللجنة الفنية لكرة القدم بالنادي الأهلي علي رأسهم شطة وإكرامي وأحمد عبدالباقي ومحمود صالح وفوزي سكوتي خالد جادالله، ثم أتجه للتدريب بالخارج من خلال جعلان العماني وحاليا نادي الثقبة السعودي

وأعرب الزيات عن سعادته لثقة المسؤولين بنادي فولا بالتعاقده معه،مؤكدا أنه سيحسم وجهته خلال أيام بعد عرض الموضوع علي مسؤولي نادي الثقبة السعودي حيث أنه مرتبط بعقد لنهاية الموسم.