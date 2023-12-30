نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2023 عام هيمنة الأهلي على البطولات المحلية واستعادة لقب دوري الأبطال وخسارة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليل تفصلنا على نهاية عام 2023 لنستقبل عامًا جديدًا سيكون بكل تأكيد مليئًا بالأحداث الكروية المثيرة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة.

النادي الأهلي كان أحد أبرز الأندية التي أحرزت العديد من الألقاب في عام 2023 حيث تمكن المارد الأحمر من التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد فقدانه لموسمين، كما أضيف في خزائنه بطولات آخرى.

الأهلي

ونرصد في هذا التقرير حصاد الأهلي في عام 2023 والذي سينتهي بعد ساعات قليلة:-



الدوري الممتاز

نجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه بعد أن فقده في آخر نسختين لصالح الغريم اللدود ناد الزمالك.

الأهلي بطل الدوري المصري

كأس مصر

كما كان عام 2023 شاهدًا على تتويج المارد الأحمر بلقب الكأس للمرة الـ 38 في تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

الأهلي بطل كأس مصر

السوبر المحلي

عام 2023 أقيم خلاله 3 بطولات للسوبر المحلي توج بهم الأهلي، الأولى أمام الزمالك وفاز الأحمر بهدفين دون رد فى المباراة، والثانية كانت في أمام بيراميدز وفاز المارد الأحمر بهدف دون، البطولة الثالثة كانت أمام مودرن فيوتشر وفاز بها الأحمر 4-1.

الأهلي بطل السوبر المصري

دوري أبطال إفريقيا

استطاع الأهلي استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد أن خسره الفريق في العام الماضي لصالح الوداد المغربي، قبل أن يعود الأهلي ومن نفس الملعب «مركب محمد الخامس» ويحصد اللقب والنجمة الحادية عشرة ومواصلة فرض الهيمنة والسيطرة على القارة السمراء متوجًا نفسه على عرش الكرة الإفريقية.

الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا

كأس العالم للأندية

حصد الأهلي في بداية عام 2023 المركز الرابع في المسابقة، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى على حساب أوكلاند سيتي، ثم سياتل ساوندرز الأمريكي، قبل الهزيمة أمام ريال مدريد «حاصد اللقب»، ثم الهزيمة من فلامينجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

برونزية كأس العالم للأندية

وفي كأس العالم للأندية والتي أقيمت الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية، ونجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى «ربع النهائي» أمام فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة في نصف النهائي ليلعب على مباراة صاحب المركز الثالث ويفوز على نظيره أوراوا الياباني 4-2.

السوبر الأفريقي

خسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

الأهلي واتحاد العاصمة

الدوري الأفريقي

لم ينجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي أمام صن الجنوب أفريقي لمواجهة الوداد، حيث تعادل الأهلي مع صن داونز دون أهداف في مباراة الإياب بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف والتي أقيمت في بريتوريا.