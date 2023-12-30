نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دستة كاملة.. تعرف على 12 لاعبًا استبعدهم روي فيتوريا من قائمة مصر بكأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث يخوض أول مباراة له ضد موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتقام المواجهة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة، حيث شهدت القائمة استبعاد العديد من اللاعبين.

وتستضيف العاصمة الإدارية معسكر المنتخب، وذلك للمشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، ويدخل المنتخب المصري معسكرًا مغلقًا في الفترة من 2 إلى 9 يناير المُقبل.

ويأتي منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة كلا من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وشهدت قائمة منتخب الفراعنة المشاركة في كأس أمم إفريقيا، استبعاد كلا من:

محمد عواد (الزمالك)- محمود جاد (المصري)- محمد بسام (سيراميكا كليوباترا)، محمود مرعي وكريم حافظ (بيراميدز)- أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم (الأهلي)- محمود حمدي الونش وحسام عبدالمجيد (الزمالك)- محمد شكري وأحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا)- حسين السيد (المصري)، حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة (الأهلي)- نبيل عماد دونجا (الزمالك)- مهند لاشين ورمضان صبحي وعبدالله السعيد (بيراميدز)- سام مرسي (إبسويتش تاون)- محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا)- عبدالرحمن مجدي ومحمد عبدالسميع (الإسماعيلي)- مصطفى عبدالرؤوف «زيكو» (زد)، أسامة فيصل (البنك الأهلي)- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)- محمد شريف (الخليج)- أحمد أمين أوفا (إنبي).

منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - مصطفى فتحي - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حسن كوكا.