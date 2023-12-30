نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعاده من الاعتزال الدولي ثم ضحى به.. لماذا ضم روي فيتوريا عبد الله السعيد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت القائمة الأولية التي أعلن عنها فيتوريا مدرب منتخب مصر إعادة المعتزل عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز بعدما قرر الاعتزال دوليا في شهر فبراير لعام 2022.

وقرر فيتوريا إعادة اللاعب المخضرم مرة ثانيه عقب قرار اعتزاله، حيث أنه منذ إعلانه الابتعاد عن المنتخب لم ينضم له، منذ تولي ايهاب جلال المدير الفني السابق للفراعنة، حتى تولى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي.



واثناء إعلان البرتغالي القائمة الأولية للمنتخب تفاجأ الجميع بضم عبد الله السعيد بالرغم من اعتزاله دوليا.

وعلق فيتوريا سابقًا على سؤال الجماهير بشأن ضم لاعب بيراميدز للقائمة الأولية للمنتخب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بإنه أبدى إعجابه الشديد لما يقدمه اللاعب من تقديم مستوى مميز، وسرعان ذلك ضحى بيه في القائمة النهائية عقب إعلانه عن أسماء اللاعبين المشاركين معه في البطولة، وبهذا يؤكد أنه لا يعني بالضرورة وجود عبد الله السعيد في القائمة الأولية تواجده واختياره ضمن القائمة النهائية للمنتخب لبطولة أمم إفريقيا.



وشارك عبد الله السعيد في 55 مباراة بقميص منتخب مصر، نجح من خلالهم في تسجيل 6 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى.



وشهدت قائمة منتخب مصر النهائية استبعاد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وعلق روي فيتوريا على استبعاده لخوض كأس الأمم الإفريقية، خلال المؤتمر الصحفي، بإنه يقدر مجهودات عبدالله السعيد، وشدد أنه لاعب يمتلك قدرات فنية رائعة وأبدى إعجابه بما يقدمه ولكن طريقة اللعب التي سيعتمد عليها في مباريات المنتخب لا تناسبه ولذلك قرر استبعاده وضم لاعب آخر.

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - مصطفى فتحي - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث يخوض أول مباراة له ضد موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتقام المواجهة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وتستضيف العاصمة الإدارية معسكر المنتخب، وذلك للمشاركة في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، ويدخل المنتخب المصري معسكرًا مغلقًا في الفترة من 2 إلى 9 يناير المُقبل.

ويأتي منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة كلا من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.