تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا على لوتون تاون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، فوزًا مهمًا على نظيره فريق لوتون تاون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي تشيلسي أمام نظيره فريق لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي تشيلسي اللاعب كول بالمر في الدقيقة 12 من بداية اللقاء، ثم أضاف نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من كول بالمر، قبل أن يضيف بالمر الهدف الثالث في الدقيقة 70 من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من جاكسون.

وسجل روس باركلي الهدف الأول لمصلحة لوتون تاون في الدقيقة 80، قبل أن يضيف إليجاه أديبايو الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي عند النقطة 28، يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.