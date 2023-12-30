نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبو وعشاق كرة القدم مباريات الدوريات العالمية تحديدا الأوروبية أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي كما يتابع الكثيرون مباريات الدوري السعودي تحديدًا بعد انضمام عدد كبير من نجوم الكرة العالمية لأندية دوري السعودي.



وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث مباريات الدوري الإنجليزي كما ستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات الدوري الإيطالي في حين ستقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي.



* الدوري الإنجليزي:



- أستون فيلا وبيرنلي الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر



- كريستال بالاس وبرينتفورد الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر



- مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر



- وولفرهامبتون وايفرتون الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر



- نوتينجهام فورست ومانشستر يونايتد الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر



* الدوري الإيطالي:



- هيلاس فيرونا وساليرنيتانا الساعة ٧ مساء بتوقيت مصر



- ميلان وساسولو الساعة ٧ مساء بتوقيت مصر



- يوفنتوس وروما الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر



* الدوري السعودي:



- الفتح والاخدود الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر



- الطائي والاتحاد الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر



- الشباب والوحدة الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر



- التعاون والنصر الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر