الرياضة

من المتصدر؟.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة - فجر فريق زد الصاعد للدوري المصري حديثا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري للمرة الأولى في الموسم الحالي وذلك عقب فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على الداخلية.

ما ترتيب الدوري المصري 2023-2024؟


ويستعرض دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري عقب نهاية منافسات الجولة العاشرة في الموسم الحالي حتى الآن.


1- زد إف سي 19 نقطة
2- بيراميدز 17 نقطة
3- إنبي 16 نقطة
4- سموحة 16 نقطة
5- الاتحاد السكندري 15 نقطة
6- المصري البورسعيدي 15 نقطة
7-  14 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
9- طلائع الجيش 14 نقطة 
10- الجونة 13 نقطة 
11- فيوتشر 13 نقطة 
12- الزمالك 11 نقطة 
13- بلدية المحلة 10 نقاط
14- المقاولون العرب 10 نقاط
15- الإسماعيلي 7 نقاط

16- الداخلية 7 نقاط
17- البنك الأهلي 6 نقاط
18- فاركو 5 نقاط.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

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