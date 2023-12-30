نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديروط ينجو من فخ طهطا بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروى الأول بنادي ديروط الرياضى فوزا هاما بهدف نظيف على ضيفه طهطا الرياضى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ستاد بنى سويف الرياضى بختام منافسات الجولة الثامنة والختامية للدور الأول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ' ب '.

ديروط سيطر على مجريات المباراة منذ البداية ونجح حوامدية فى احراز هدف الفريق بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بشوط مليئ بالفرص المهدرة.

بالشوط الثانى حاول طهطا إدراك التعادل إلا أنه وجد استبسال كبير من مدافعى ديروط رغم لعب الفريق منقوصا بعد خروج مخلص محمد لاعب الفريق بسبب الإصابة واستنفاذ التغييرات، كما شهد المباراة تعاطف القائم مع حارس مرمى طهطا بكرة صعبة لاسلام مسعود.



ديروط بقيادة مديره الفنى علاء ابراهيم بدء المباراة بتشكيل مكون من حسام عبد الخالق وعمرو مجدى وسامى شريف ومحمد سامى وأسلام مسعود ومحمود سمير وهانى على وعلى احمد وأحمد محمود سليم وأحمد فاروق ومحمد عصام.

فيما بدء طهطا بقيادة مديره الفنى على فتحى المباراة بتشكيل مكون من محمد عبد الحليم وهشام حمادة وعبد الرحمن فوزى ومحمد خالد وعلى ناصر وعلى محسن وعبد الغفار احمد وعبد الله محمود وبدوى ناصر ومصطفى فرغلى وبدوى ناصر.

وأجرى ديروط تغييرات بنزول كلا من فتحى فرج ويوسف عفيفي وحسام فتوح ومصطفى السيد ومخلص محمد بدلا من محمد عصام وهانى على وسامى شريف واسلام مسعود وأحمد فاروق.

فيما اجرى طهطا تغييرات بنزول كلا من احمد ياسر وحسن هاشم وعمر حسنى واسلام عادل بدلا من مصطفى فرغلي وعبد الغفار احمد وعمار ياسر وبدوى ناصر.



وحصل محمد عصام لاعب ديروط وعضو بالجهاز الفنى لديروط وعضو بالجهاز الطبي لطهطا على الكارت الاصفر.



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من على طلبه وعاونه حسين هانى وعبد الرحمن قرطام وشريف شعبان حكما رابعا وسيد الشورى مراقب حكام وشحاته العسقلاني مراقب مسابقات.

ليرتفع رصيد ديروط للنقطة 18 بالمركز الأول فيما توقف رصيد طهطا عند 9 بالمركز السابع بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ' ب '.