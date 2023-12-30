نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يغرد منفردًا.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الدوري السعودي إقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



ونجح الهلال في الحفاظ على صدارته لجدول الدوري السعودي بالفوز على الفيحاء بهدفين نظيفين كما فاز الأهلي على الخليج بهدف نظيف في نفس الجولة.



ويترقب عشاق كريستيانو رونالدو مباراة النصر اليوم أمام التعاون.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن



1- الهلال 53 نقطة.

2- النصر 43 نقطة.

3- الأهلي 40 نقطة.

4- التعاون 34 نقطة.

5- ضمك 30 نقطة.

6- الفتح 29 نقطة.

7- الاتحاد 28 نقطة.

8- الاتفاق 25 نقطة.

9- الوحدة 25 نقطة.

10- الخليج 22 نقطة.

11- الأخدود 20 نقطة.

12- الرائد 19 نقطة.

13- الفيحاء 19 نقطة.

14- الرياض 19 نقطة.

15- الشباب 18 نقطة.

16- الطائي 17 نقطة.

17- أبها 14 نقطة.

18-الحزم 13 نقطة.