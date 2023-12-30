نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سامسون أكينيولا ونداي يتأخران عن العودة إلى القاهرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تقرر عودة السنغالي إبراهيما نداي والمهاجم البنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة يوم 2 من شهر يناير المقبل، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق في اليوم التالي.



وتأجل وصول الثنائي إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، وقام اللاعبان بالتنسيق مع الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد حسني فيما يخص الموعد الجديد لوصولهما إلى القاهرة.



وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.



ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحتل أبناء ميت عقبة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، برصيد 11 نقطة.