انت الأن تتابع خبر معسكر داخلي للمنتخب الأولمبي يتخلله مباريات ودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عامًا، معسكرًا تدريبيًا داخليًا في عمان، استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وكثف المنتخب من تدريباته بقيادة المدير الفني عبدالله أبو زمع، قبل أن يدخل الأحد في معسكر داخلي في أحد فنادق العاصمة لرفع جاهزية اللاعبين، استعدادًا للمشاركة في نهائيات آسيا التي تقام في قطر نيسان المقبل.

ويتخلل المعسكر الداخلي للمنتخب الأولمبي، لقاء ودي مع المنتخب الوطني الأول الاثنين، والفيصلي الخميس المقبل.