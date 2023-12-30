الوحدات يتوج بلقب دوري الناشئين لكرة القدم

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رياض - احمد صلاح - توج الوحدات بلقب دوري الناشئين لكرة القدم لأندية النخبة تحت17 عاما، بعد فوز الوحدات على نظيره الرمثا بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، مع اختتام الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023/2024.

وسلم مدير دائرة المسابقات في اتحاد الكرة عوض شعيبات، فريق الوحدات كأس البطولة وميداليات المركز الأول.

في المقابل، حقق الفيصلي فوزا على فرسان الأردن 3-1، فيما تعادل الأهلي والحسين 1-1.

واستقر الوحدات بصدارة ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة بعد أن حقق 10 انتصارات، ليجمع 30 نقطة، فيما حل الأهلي ثانيا بـ 13، ثم الفيصلي 11، وفرسان الأردن والرمثا 10، والحسين 8 نقاط.

في المقابل، حسمت أكاديمية رؤى المستقبل، والاتحاد، وشباب الأردن، وعمان أف سي، واليرموك، وكفرجايز، تأهلها إلى دوري النخبة للموسم المقبل بعد حصولها على المراكز الستة الأولى من دوري الدرجات .