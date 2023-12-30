انت الأن تتابع خبر نادي انجليزي يوقف لاعبًا مصريًا دعم غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اللاعب المصري سام مرسي، نجم نادي إيبسويتش تاون، لمدة مباراة واحدة، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي دعماً للقضية الفلسطينية.



ووجه الاتحاد الإنجليزي، لـ"سام" خلال بيان رسمي، تهمة انتهاك قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1، بسبب تصريحاته التي أدلى خلالها برأيه عن الحرب في غزة، عقب فوز فريقه على ميدلسبره في 9 ديسمبر الماضي.



ولم يكف سام مرسي عن التنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة طوال الأشهر الماضية، كان آخرها ما صرح به أمس، عقب مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، بالجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



وعقب المباراة، خرج "مرسي" بتصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإنجليزية، قائلاً: "المحنة لا تزال مستمرة في فلسطين، والحرب قائمة بكل قوة".



وأضاف: "نتشرف بالتواجد هنا أمام 30 ألف مشجع ومع هذا الفريق الرائع، بينما تستمر المحنة هناك".



وتابع: "نحن سعداء لأننا نلعب كرة القدم من أجل العيش بكل تأكيد".



واختتم: "صحيح تعادلنا ولكننا نؤدي بشكل جيد ونستمتع بما نقدمه وسعداء بتواجدنا في هذا المركز" .



