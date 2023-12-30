نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا يعلق على استبعاده من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك على استبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ونشر نبيل عماد دونجا عبر حسابه الرسمي على الانستجرام صورة له بقميص الزمالك وعلق عليها: "طب ده كلام"

وأعلن روي فيتوريا اليوم قائمة منتخب مصر النهائية استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 في شهر يناير من العام القادم.

يخوض منتخب مصر مباراة ودية يوم 7 يناير أمام منتخب تنزانيا على ستاد القاهرة استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة القادمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024

تنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 على قنوات bein sport max المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.